أعلنت الحكومة العراقية اليوم الاثنين افتتاح ملحقية تجارية سعودية في بغداد، فيما رحب رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بزيادة التبادل التجاري بين البلدين وفقا لموقع روسيا اليوم.
ورحّب الكاظمي حسب بيان حكومي، بـ"زيادة التبادل التجاري بين البلدين بعد فتح منفذ عرعر الحدودي في الشهر الماضي"، ودعا المجلس التنسيقي إلى "تسريع الخطوات العملية في توسيع العلاقات الاقتصادية بين العراق والمملكة العربية السعودية".
من جهته قال رئيس الوفد السعودي وزير الاستثمار خالد بن عبد العزيز الفالح، إن "تعزيز التعاونالقائم سيمكن البلدين من مواجهة التحديات المشتركة سواء في مجال مواجهة جائحة كورونا، أو في المجالات الاقتصادية التي ستنعكس إيجاباً على رفاه البلدين واستقرارهما، فضلاً عن تعزيز السِلم الإقليمي".
وقبل ذلك استقبل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي وبحثا العلاقات الثنائية "المتنامية" بين البلدين.
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