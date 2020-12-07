بريطانيا تسجل تراجعًا في إصابات ووفيات كورونا

أظهرت بيانات رسمية أن بريطانيا سجلت 14718 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الاثنين، بانخفاض من 17272 حالة في اليوم السابق.

كما تم تسجيل 189 حالة وفاة جديدة، بانخفاض عن 231 في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات خلال الأيام السبعة الماضية 108306 حالات، بزيادة 4.7٪ عن فترة الأيام السبعة السابقة، أما إجمالي الوفيات فسجل انخفاضا بنسبة 7.3% خلال هذه الأيام.

ومنذ بداية الوباء سجلت بريطانيا ما مجموعه 1.738 مليون إصابة

و61434 حالة وفاة في غضون 28 يوما من الإصابة بالفيروس وهو أعلى عدد وفيات في أوروبا.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 67 مليونا حتى صباح اليوم الإثنين. وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى

67 مليونا و73 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 1ر43 مليون، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و536 ألفا. وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات ، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وألمانيا والمكسيك وبولندا وإيران وبيرو.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا. تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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