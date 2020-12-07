ميركل: إجراءات الإغلاق الحالية لن تكون كافية خلال الشتاء

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن إجراءات الإغلاق الحالية المعمول بها في ألمانيا للحد من تفشي كورونا، لن تكون كافية خلال الشتاء.

وقالت ميركل للمشرعين من كتلتها المحافظة خلال مناقشة الأعداد المتزايدة لحالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا، إن "الاعتماد على الأمل لن يساعدنا".

ونقل المشاركون عنها قولها إن الوضع يزداد خطورة... هذه الإجراءات لن تكون كافية لنجتاز الشتاء، مشيرة إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من تشديد القيود.

وأدى الإغلاق الجزئي وقواعد التباعد الاجتماعي المعمول بها منذ بداية نوفمبر إلى تباطؤ انتشار المرض بألمانيا، لكن ذلك لم يوقف انتشار المرض.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 67 مليونا حتى صباح اليوم الإثنين. وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 67 مليونا

و73 ألف حالة. كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 1ر43 مليون، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و536 ألفا. وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات ، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وألمانيا والمكسيك وبولندا وإيران وبيرو. كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا. تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.Aa