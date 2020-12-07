مدير حديقة الحيوانات في برشلونة يعلن إصابة الأسود بكورونا

أعلن جولي ماوري مدير حديقة الحيوانات في برشلونة، أن أسود الحديقة أصيبت بفيروس كورونا وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وأشار إلى مجموعة الأسود المذكورة أصيبت بالعدوى خلال الفترة التي كانت فيها المؤسسة مغلقة أمام الجمهور واتضح أن الأعراض لديها تشبه أعراض نزلات البرد.
وأضاف في حديث تلفزيوني: "فيالنصف الثاني من هذا العام عندما كانت حديقة الحيوانات مغلقة للجمهور عانت الأسود من كوفيد-19".
وتم تحديد إصابة الأسود بالمرض خلال الفحص الروتيني حيث تم إجراء اختبار لتحديد وجود الأجسام المضادة.
ووفقا لمدير الحديقة، تجلت الأعراضلدى الحيوانات المريضة بالعطس والسعال وقال: عانت الأسود من سيلان مخاطي من الأنف وكافة الأسود حاليا بصحة جيدة.
وشدد على أن الفيروس لا ينتقل من الأسود إلى البشر وأضاف: "انتقال العدوى من الحيوان إلى الإنسان يتطلب اتصالا حميما للغاية".
وذكر أن العدوى لم تنتقل من الأسود إلى الحيوانات الأخرى وافترض أن العدوى انتقلت إلى الأسود من أحد العاملين.
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