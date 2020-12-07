تدمير طائرة بدون طيار أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة

صرح المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن)، العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت، مساء اليوم، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة)، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المنطقة الجنوبية.

وقال «المالكي»: «الميليشيا الإرهابية تستمر في محاولات تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وسنتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير القدرات النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني».