11 قتيلا في صفوف حركة الشباب الصومالية

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وقال قائد القوات البرية الجنرال محمد تهليل بيحي في حديث لإذاعة صوت الجيش الرسمية أمس، إن القوات تمكنت من تدمير مواقع لمقاتلي حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة كانت مخصصة لجمع إتاوات من السكان.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الجيش الصومالي عن مقتل 11 عنصرا من حركة الشباب الإرهابية بينهم قيادي رفيع في عملية نفذها الجيش في إقليم شبيلى السفلى بمحافظة جنوب غرب الصومال.وقال قائد القوات البرية الجنرال محمد تهليل بيحي في حديث لإذاعة صوت الجيش الرسمية أمس، إن القوات تمكنت من تدمير مواقع لمقاتلي حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة كانت مخصصة لجمع إتاوات من السكان.

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