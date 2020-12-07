شكرا لقرائتكم خبر تصريحات جديدة لإردوغان تثير غضب أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عاد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس إلى استفزاز الاتحاد الأوروبي عبر تصريحات صادمة، حيث دعا زعماءه إلى التخلي عن «العمى الاستراتيجي» بشأن شرق البحر المتوسط.

ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عنه القول «على الاتحاد الأوروبي أن يتخلص بسرعة من العمى الاستراتيجي، وألا يتصرف حيال شرق المتوسط حسب أهواء اليونان وقبرص».

وأوضح إردوغان أن «تركيا التي تمتلك أطول شريط ساحلي على البحر المتوسط لا يمكنها أن تكتفي بمقعد المتفرج على تطورات المنطقة».

وأضاف أن بلاده «ذكرت بكل وضوح أنها لن تعترف بالمخططات والخرائط الرامية إلى حبسها بسواحل أنطاليا».

وادعى أن تركيا لا تسعى للتصعيد في شرق المتوسط، بل تعمل على حل الخلافات بالتعاون، وبشكل عادل.