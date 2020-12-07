شكرا لقرائتكم خبر عن تزايد أعداد الناخبين من الشباب أمام اللجنة العمالية فى مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزايدت أعداد الناخبين من الشباب والفتيات امام لجنة الجامعة العمالية بمدينة نصر، وسط إجراءات احترازية بالكشف عن درجات الحرارة لكل ناخب والالتزام بارتداء الكمامة.

وفتحت اللجان أبوابها للتصويت فى جولة الإعادة بمحافظة القاهرة، والتى تجرى فى عدد 6 دوائر انتخابية تشمل أقسام شرطة الزيتون والأميرية وحدائق القبة وأول وثانى مدينة نصر ومصر الجديدة، والمرج والبساتين ودار السلام والمعصرة، وحلوان و15مايو والتبين، ويتنافس فيها أربعة عشر مرشحا على سبعة مقاعد.

ووضعت الأجهزة الأمنية بالقاهرة خطة أمنية محكمة لتأمين العاصمة، واعتمدت الخطة الموضوعة على إنشاء غرفة عمليات متابعة الانتخابات مجهزة بأحدث التقنيات وشاشات المراقبة لمتابعة ورصد أحداث العملية الانتخابية بكافة المقرات ومحيطها ومرتبطة بغرف العمليات الرئيسية بالوزارة ومختلف الجهات الأمنية ومحافظة القاهرة، مع التأكيد على الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات اثناء دخول المواطنين اللجان للإدلاء بأصواتهم.