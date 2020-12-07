زارت أميرة أورون، سفيرة دولة الاحتلال في مصر، المنطقة الحرة بمدينة نصر.
وقال حساب “إسرائيل في مصر” على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “قامت معالي سفيرة دولة إسرائيل في مصر السيدة/ أميرة أورون — بزيارة الى المنطقة الحرة في مدينة نصر”.
وتابعت الصفحة: “خلال جولة سيادتها تفقدت أحد أكبر مصانع المنطقة الحرة وهو مصنع “دلتا جليل” الإسرائيلي، ويُعد مصنع دلتا أحد رواد قطاع الملابس والمنسوجات الجاهزة الذي يعمل في مصر ضمن اتفاقية “الكويز” — المناطق الحرة المؤهلة”.
وأردفت الصفحة: “يصل حجم العمالة في المصنع الى حوالي أربعة آلاف موظف، وقامت معالى السفيرة بجولة بالمصنع وعبرت عن مدى إعجابها بالتكنولوجيا الحديثة الذكية المستخدمة في مجال صناعة الملابس”.
طالب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطعة أحد المصانع بحي مدينة نصر، وهو مصنع إسرائيلي يدعي “دلتا جليل”.
وكانت سفيرة دولة إسرائيل في مصر “أميرة أورون” قد زارت المصنع والمتواجد بالمنطقة الحرة في مدينة نصر، ونشرت صفحة إسرائيل في مصر صوراً للسفيرة بجولة بالمصنع من الداخل.
وعلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي علي الصورة قائلين: “حلو إنكم قولتوا اسم المصنع.. مقاطعة”.
فيما أضاف آخر قائلاً: “بعد ما ذكرتم اسم المصنع.. أبشركم بمستوي مبيعات عالي جدا”.
وقال حساب يحمل أسم احمد الطوخي: “إن التعاون الاقتصادى دائما يكون النواه التى تزرع السلام والتعايش السلمى”.
فيما قال محمود علي: ” الصناعة الإسرائيلية على ارضى مصرية فخر العلاقات الصهيونية”.
كانت هذه تفاصيل خبر هجوم عنيف من مستخدمي التواصل الاجتماعي بعد زيارة سفيرة إسرائيل في مصر لمصنع “دلتا جليل” بمدينة نصر: نبشركم بمقاطعة عالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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