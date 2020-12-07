السيسي لماكرون: نرفض الإساءة للرسول ولابد من مراجعة موقفكم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر موقفها واضح في إدانة أي عمل إرهابي على أي أرض، مشيرًا إلى أنه من حق أي إنسان اعتناق أو رفض ما يشاء، لكن جرح مشاعر مئات ملايين البشر يحتاج إلى مراجعة، في إشارة إلى الإساءة للإسلام في فرنسا.

من جانبه، علق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على حديث الرئيس المصري، خلال المؤتمر الذي جمعهما في العاصمة الفرنسية باريس، بقوله: “نحن نعتبر أن قيمة الإنسان فوق كل شئ ونكن الاحترام لبعضنا البعض”.

وتابع ماكرون: “لكن في السياسة لا يتدخل الدين، من يسخرون من الإسلام نفسهم يسخرون من كل الديانات، ولا يحق لاحد أن يعلن الحرب تجاه شخص لمجرد السخرية”.

واستكمل الرئيس الفرنسي: “في بلدنا إذا اعتبرنا أن الأشياء الدينية فوق الإنسان سنتحول لنظام دينيًا وهذا لن نختاره”.