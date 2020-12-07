شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: المرتزقة والقوى التركية كانت تسعى للهيمنة فى ليبيا بدلا من استقرارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إن المرتزقة والقوى التركية والروسية لا تزال موجودة، فى ليبيا، وكانت تسعى للهيمنة فى ليبيا بدلًا من العمل على استقرارها، ونحن نعمل على إنهاء الفوضى فى البلاد.

وأكد "ماكرون"، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال زيارته الرسمية إلى فرنسا، على أن مصر دولة مؤثرة فى المنطقة، ونعول على دورها فى بلورة حوار سياسي.

وكان الرئيسان عقدا جلسة مباحثات ثنائية، أعقبها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين، حيث ناقشت المباحثات عددًا من الموضوعات والقضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.