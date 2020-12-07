شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات تنسيقية شباب الأحزاب: اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بانتخابات النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد عبد العزيز مدير غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن غرفة عمليات التنسيقية بدأت عملها فى تمام الساعة التاسعة صباحا فى اليوم الأول من المرحلة النهائية لانتخابات النواب من خلال متابعو التنسيقية.

وأضاف محمد عبد العزيز خلال كلمة له فى مؤتمر صحفى لغرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن غرفة العمليات رصدت انتظام سير العملية الانتخابية فى مختلف المحافظات، وأن التصويت شهد اقبالا متوسطا ومن المتوقع استمرار ارتفاع التصويت عقب انتهاء الموظفين من أعمالهم، مشيرا إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بجميع اللجان الانتخابية.

ولفت محمد عبد العزيز، إلى أن غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مستمرة على مدار اليوم فى متابعة سير العملية الانتخابية بالتنسيق مع غرف العمليات المركزية للمجلس القومى لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدنى الحاصلة على تصاريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

يُذكر أن إعادة المرحلة الثانية هى رابع جولات انتخابات مجلس النواب 2020 وآخرها، ويتنافس فيها 200 مرشح على 100 مقعد فى 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء، وذلك بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز 467 مرشحا خلال الجولات الثلاثة الماضية، من إجمالى 568 مقعدا مخصصة للانتخاب بالاقتراع السرى المباشر بنظامى الفردى والقوائم، بينما يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين بالمجلس.

وبدأت عملية التصويت بجولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب فى التاسعة صباح الاثنين، وتمتد حتى التاسعة مساء الثلاثاء، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من مخاطر انتشار فيروس كورونا، تشمل تعقيم اللجان قبل وبعد التصويت خلال يومى الاقتراع، وإلزام كل أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبيبة، وتوفيرها مجانا أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملونها من المواطنين، وتبدأ أعمال الفرز وإعلان المؤشرات الأولية للنتائج عقب إغلاق أبواب اللجان مساء الثلاثاء، على أن يكون إعلان النتائج النهائية من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات ورئيسها المستشار لاشين إبراهيم.