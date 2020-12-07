شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب ترصد إقبال الشباب على اللجان الانتخابية بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المواطنين اصطفوا أمام لجان الانتخابات فى مدينة نصر التي شهدت إقبالًا كثيفًا من كافة القطاعات وخاصةً الشباب، وذلك في الفترة الصباحية من اليوم الأول في الجولة الثانية بمرحلة الإعادة لانتخابات النواب 2020، موضحة أن الاستجابة للخروج والرغبة في الإدلاء بالأصوات جاءت من منطلق اختيار من يستحق، ويعبر عن طموحات المواطنين في 5 سنوات قادمة، كافية لتغيير الكثير والكثير من الأوضاع في مصر.

وأكد المتابعون، انتظام سير العملية الانتخابية، وعدم وجود أي مخالفات أو خروقات، من شأنها أن تؤثر على مسار العملية الانتخابية، كما أشاد الجميع بالجهود الأمنية بمحيط اللجان.

كما رصدت غرفة العمليات قيام سيدات محافظة الشرقية، بالإقبال علي اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهن في اليوم الأول من الجولة الثانية بمرحلة الإعادة لانتخابات النواب 2020، كما حرصت السيدات علي تشجيع بعضهن والذهاب معًا إلي مقر اللجان، انطلاقًا من استشعارهن المسؤولية تجاه الوطن.

يُذكر أن إعادة المرحلة الثانية هى رابع جولات انتخابات مجلس النواب 2020 وآخرها، ويتنافس فيها 200 مرشح على 100 مقعد فى 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء، وذلك بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز 467 مرشحا خلال الجولات الثلاثة الماضية، من إجمالى 568 مقعدا مخصصة للانتخاب بالاقتراع السرى المباشر بنظامى الفردى والقوائم، بينما يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين بالمجلس.

وبدأت عملية التصويت بجولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب فى التاسعة صباح الاثنين، وتمتد حتى التاسعة مساء الثلاثاء، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من مخاطر انتشار فيروس كورونا، تشمل تعقيم اللجان قبل وبعد التصويت خلال يومى الاقتراع، وإلزام كل أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبيبة، وتوفيرها مجانا أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملونها من المواطنين، وتبدأ أعمال الفرز وإعلان المؤشرات الأولية للنتائج عقب إغلاق أبواب اللجان مساء الثلاثاء، على أن يكون إعلان النتائج النهائية من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات ورئيسها المستشار لاشين إبراهيم.