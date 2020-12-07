شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية للصحافة تكرم الصحفيين والإعلاميين أعضاء مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، اليوم الاثنين ، الصحفيين والإعلاميين أعضاء مجلس الشيوخ، وقدمت الهيئة الدرع الخاص بها للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وتسلمته نيابة عنه فيبي فوزي وكيلة المجلس، التي أهدتها الهيئة الدرع الخاص بها أيضا.

وشهد الحفل تكريم أعضاء مجلس الشيوخ من الصحفيين والإعلاميين، وهم كل من الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، ورئيس قنوات DMC، والكاتب الصحفي عبدالمنعم السعيد، رئيس مجلس إدارة المصري اليوم، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، والكاتب الصحفي إبراهيم أبو كيلة، رئيس تحرير كتاب الجمهورية ورئيس تحرير جريدة الرأى للشعب، ومحمد شبانة، رئيس تحرير الأهرام الرياضي وسكرتير عام نقابة الصحفيين، والكاتب الصحفي إبراهيم حجازي، والكاتب الصحفي محمود بكري، والدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، و نادية مبروك، عضو مجلس نقابة الإعلاميين، وعبد العزيز النحاس، وطارق تهامي، وأبو سريع إمام، اسامة الهواري.

شارك فى الحفل فيبي فوزي جرجس، وكيل مجلس الشيوخ، وكرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وحسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وعدد من رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية، وبعض أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة.