شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية للصحافة تكرم الصحفيين والإعلاميين أعضاء مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، اليوم الاثنين ، الصحفيين والإعلاميين أعضاء مجلس الشيوخ، وقدمت الهيئة الدرع الخاص بها للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وتسلمته نيابة عنه فيبي فوزي وكيلة المجلس، التي أهدتها الهيئة الدرع الخاص بها أيضا.
وشهد الحفل تكريم أعضاء مجلس الشيوخ من الصحفيين والإعلاميين، وهم كل من الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، ورئيس قنوات DMC، والكاتب الصحفي عبدالمنعم السعيد، رئيس مجلس إدارة المصري اليوم، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، والكاتب الصحفي إبراهيم أبو كيلة، رئيس تحرير كتاب الجمهورية ورئيس تحرير جريدة الرأى للشعب، ومحمد شبانة، رئيس تحرير الأهرام الرياضي وسكرتير عام نقابة الصحفيين، والكاتب الصحفي إبراهيم حجازي، والكاتب الصحفي محمود بكري، والدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، و نادية مبروك، عضو مجلس نقابة الإعلاميين، وعبد العزيز النحاس، وطارق تهامي، وأبو سريع إمام، اسامة الهواري.
شارك فى الحفل فيبي فوزي جرجس، وكيل مجلس الشيوخ، وكرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وحسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وعدد من رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية، وبعض أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة.
وقال محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين وعضو مجلس الشيوخ، إنه من اللحظة الأولى والهيئة الوطنية للصحافة حريصة على تكريم الصحفيين والإعلاميين في مجلس الشيوخ، مضيفا أنه تم دعمهم من قبل الهيئات الثلاثة منذ أول يوم.
وأضاف محمد شبانة، خلال كلمته فى الاحتفالية، أن مجلس النقابة حرص على وضع مواد داعمة للحريات أثناء مناقشة قوانين الصحافة، ولم يعترض المجلس علي التعديلات التي ارسلناها، موضحا أن من ضمن مواد لائحة الشيوخ إحدى المواد التي تدعم الصحافة وتؤكد حريتها وتسهيل مهمة الصحفيين، ولم يعترض عليها أي عضو بالمجلس وتم الموافقة عليها.
وأشار محمد شبانة الى أن مجلس الشيوخ يؤمن تماما بأهمية وقيمة الصحافة والإعلام ورئيس المجلس يعشق المهنة ومتابع للإعلام والصحافة بشكل جيد.
ووجه الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تعيينه بمجلس الشيوخ ، وللهيئة الوطنية للصحافة على ترشيحها، مضيفا :" ما اتمناه في مجلس الشيوخ، أن يسحب الصراع السياسي من السوشيال ميديا الي ساحته ورواقه، مجلس الشيوخ سيعيد السيادة الوطنية، وسيحاول الرد على المتربصين بالأمن القومي".
كما وجه الكاتب الصحفي إبراهيم أبو كيلة، وعضو مجلس الشيوخ، الشكر للرئيس السيسي والهيئة الوطنية للصحافة على التعيين بهذا الصرح العظيم، متمنيا أن يكون هذا اللقاء دوري لبحث عدد من قضايا المهنة.
ولفت طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، الى أن ذلك التعيين سيكون لدعم زملاء المهنة، شاكرا القيادة الوطنية والهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس الشوربجي، متابعا:" كلنا سنكون على قلب الحدث لدعم المهنة والوطن، لابد أن نفكر في شيئان تطوير المحتوى وما هي الوسيلة البديلة وكيف يتم إدارتها".
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