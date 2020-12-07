شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "الشيوخ": الصحافة بما ضمته من أصحاب خبرة ضمنت لنفسها مكانة في المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إن وجود عدد من الزملاء الصحفيين في مجلس الشيوخ إضافة حقيقية، ومجال الصحافة أحد القوى الناعمة للمجتمع المصري.

وأضافت فيبى فوزى خلال كلمة لها فى احتفالية الهيئة الوطنية للصحافة، أن الصحافة المصرية كانت الوسيلة المثلى لأي صاحب مشروع في الترويج له وحشد الدعم له، مشيرة الى أن الصحافة بما ضمته من أصحاب خبرة ضمنت لنفسها مكانة في المجتمع.

و تابعت : "قانون مجلس الشيوخ لم ينص على تكليفه بالإشراف على الصحافة، وذلك تماشيا مع التطورات في الملف الإعلامي بشتى أنواعه، مجلس الشيوخ يضم نخبة من الإعلاميين والصحفيين، بما يؤكد ضمانتهم لدعم القطاع الإعلامي، والتحديات التي يواجهها القطاع الإعلامي كبيرة خاصة وأننا في مرحلة بناء، بما يحتاج إلى تضافر جهود الدولة".