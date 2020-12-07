شكرا لقرائتكم خبر عن المواطنون يتوافدون على لجان القاهرة للمشاركة بانتخابات النواب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اصطف عشرات المواطنين على لجان العاصمة للإدلاء بأصواتهم فى جولة الإعادة من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، وسط تواجد مكثف للخدمات الأمنية من مديرية أمن القاهرة لتأمين العملية الانتخابية.

وفتحت اللجان أبوابها للتصويت فى جولة الإعادة بمحافظة القاهرة والتى تجرى فى عدد 6 دوائر انتخابية تشمل أقسام شرطة الزيتون والأميرية وحدائق القبة وأول وثانى مدينة نصر ومصر الجديدة والمرج والبساتين ودار السلام والمعصرة وحلوان و15مايو والتبين ويتنافس فيها أربعة عشر مرشح على سبعة مقاعد.

ووضعت الأجهزة الأمنية بالقاهرة خطة أمنية محكمة لتأمين العاصمة، واعتمدت الخطة الموضوعة على إنشاء غرفة عمليات متابعة الانتخابات مجهزة بأحدث التقنيات وشاشات المراقبة لمتابعة ورصد أحداث العملية الانتخابية بكافة المقرات ومحيطها ومرتبطة بغرف العمليات الرئيسية بالوزارة ومختلف الجهات الأمنية ومحافظة القاهرة، مع التأكيد على الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات أثناء دخول المواطنين اللجان للإدلاء بأصواتهم.