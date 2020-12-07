شكرا لقرائتكم خبر عن "المصرية لحقوق الإنسان" تتابع التصويت فى جولة الإعادة لانتخابات النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أنها تتابع مجريات انتخابات جولة الإعادة للمرحلة الثانية والتي يتنافس فيها 220 مرشحًا على 100 مقعد متبقي من مقاعد مجلس النواب.

يأتى ذلك بعد فوز 467 مرشحًا خلال الثلاث جولات الماضية، من إجمالى عدد المقاعد المخصصة لمجلس النواب، والبالغ عددها 568 مقعدًا، بالإضافة إلى نسبة الـ 5% من إجمالي المقاعد التي يعينهم رئيس الجمهورية.

وتضم جولة الإعادة 52 دائرة انتخابية في 13 محافظة من محافظات المرحلة الثانية؛ وهي: "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء"؛ فيما قد حسم عدد من مقاعد 4 محافظات بالجولة الأولى للمرحلة الثانية؛ وهي بواقع: 24 مقعدًا بالقاهرة، و15 مقعدًا بالقليوبية، ومقعدًا واحدًا ببورسعيد، ومقعدًا واحدًا بجنوب سيناء.

وتقسم دوائر المحافظات التي ستشهد الإعادة بكامل دوائرها، بإجمالي عدد مقاعد:

محافظة الدقهلية مخصص لها 21 مقعدًا في 10 دوائر يتنافس فيها 42 مرشحًا.

محافظة الشرقية مخصص لها 21 مقعدًا في 8 دوائر يتنافس فيها 42 مرشحًا.

محافظة كفر الشيخ مخصص لها 10 مقاعد في 4 دوائر يتنافس فيها 20 مرشحًا.

محافظة السويس مخصص لها مقعدين في دائرة واحدة يتنافس فيها 4 مرشحين.

محافظة دمياط مخصص لها 4 مقاعد في دائرتين يتنافس فيها 8 مرشحين.

محافظة شمال سيناء مخصص لها مقعدين في دائرتين يتنافس فيها 4 مرشحين.

محافظة الإسماعيلية مخصص لها 5 مقاعد في 3 دوائر يتنافس فيها 10 مرشحين.

محافظة الغربية مخصص لها 14 مقعدًا في 7 دوائر يتنافس فيها 28 مرشحًا.

محافظة المنوفية مخصص لها 11 مقعدًا في 6 دوائر يتنافس فيها 22 مرشحًا.

وذكرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنها تشارك في رصد ومتابعة مجريات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في (9) محافظات بما يقارب إجمالي (400) مراقبً.