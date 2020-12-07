شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الأعلى للإعلام": الإعلام المصري يقوم بدوره.. لا تصدقوا المنصات المعادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن مجلس الشيوخ زاخر بعدد من القيادات الصحفية الكبيرة، مضيفا أن وجودهم يضمن تمثيلا جيدا للصحافة في المجلس.

وتابع كرم جبر خلال كلمة له فى احتفالية الهيئة الوطنية للصحافة قائلا: "نأمل في التعاون خلال الفترة المقبلة بين الهيئات الإعلامية ونقابتى الصحفيين والإعلاميين وأعضاء مجلس الشيوخ، لاسترداد مكانة المهنة، وذلك من خلال التواصل والدفاع عن المصلحة الوطنية.

وشدد كرم جبر أن الإعلام المصري يقوم بدوره في حماية الدولة والدفاع عن قضايا الشعب، مضيفا : "لا تصدقوا ما يروجه الإعلام المضاد والمعادي".

وأردف الدكتور عبد المنعم السعيد عضو مجلس الشيوخ قائلا:" لدينا مهمة قد تكون أكبر من مهمة حماية المهنة ، أمامنا مهمة ليست قليلة لأن تصدرها للفصل السابع من الدستور له معنى ختص، يدعونا ان نأخذ على عاتقنا هذه المهمة ، المجتمع المصرى يمر بعملة تطور غير عادية خلال هذه المرحلة ، مهمة التفكير لمستقبل البلاد مهمة تحتاج الى الجمع الوطنى".