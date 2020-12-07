تعرف على أسعار الفائدة على شهادات الادخار في البنك الأهلي ومصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري: يقدم بنكي مصر والأهلي المصري أنواع مختلفة من شهادات الادخار ذات العائد الثابت بالجنيه المصري، ولكن تتباين نسبة الفائدة من شهادة إلى أخرى حسب مدتها، ودورية صرف العائد. ويتيح البنكان الاقتراض بضمان الشهادة بنسبة تصل إلى 95% من إجمالي قيمة الشهادات، كما يتيح البنكان كسر الشهادة واسترداد قيمتها بشرط مرور 6 شهور على شرائها كحد أدنى. ويقدم الخليج 365 تفاصيل وأنواع الشهادات الادخارية في بنكي الأهلي ومصر حتى كتابة هذا التقرير: أولا- البنك الأهلي المصري: الشهادة البلاتينية (3 سنوات): تتراوح نسبة الفائدة بين 12% سنويا للعائد شهري، و12.25% سنويا للعائد ربع سنوي. الشهادة البلاتينية (5 سنوات): نسبة الفائدة 10.25% سنويا عائد شهري. شهادة الاستثمار (ب) لأجل عام واحد: نسبة الفائدة 9.75% سنويا ويصرف العائد شهري. شهادة الاستثمار (ب) لأجل عامين: نسبة الفائدة 9.5% سنويا، ويصرف العائد كل 3 شهور. شهادة الاستثمار (ب) لأجل 3 سنوات: نسبة الفائدة 9.25% سنويا، ويصرف العائد كل 3 شهور. شهادة الاستثمار (أ) لأجل 10 سنوات ذات العائد التراكمي: نسبة الفائدة 9.75% سنويا. ثانيا- بنك مصر: شهادة القمة (3 سنوات): يتراوح العائد بين 12% سنويا للعائد الشهري، و12.25% للعائد الربع سنوي. شهادة (5 سنوات): تتراوح نسبة الفائدة بين 9% سنويا للعائد الشهري، و9.5% سنويا للعائد السنوي. شهادة (7 سنوات): نسبة الفائدة 9.75% سنويا، ويصرف العائد شهريا.

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