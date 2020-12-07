صور.. إقبال كبير على لجان إعادة انتخابات مجلس النواب في الشيخ زويد

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم :

تشهد لجان مدينة الشيخ زويد، في جولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب بمحافظة شمال سيناء إقبالًا كبيرًا من الناخبين خاصة كبار السن.

كما سجلت العملية الانتخابية في اليوم الأول لجولة الإعادة، الاثنين، حضورًا للمرأة بلجان مدينة الشيخ زويد.

وأكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على انتظام اللجان في استقبال الناخبين دون أي معوقات، مشيرًا إلى إقبال الناخبين على مختلف لجان المحافظة وخاصة لجان الشيخ زويد وبئر العبد والعريش.

وأكد إيهاب بكير سكرتير مجلس مدينة الشيخ زويد، على تطهير وتعقيم لجان الانتخابات بالشيخ زويد قبل عملية الانتخابات، بجانب توفير كافة الخدمات بها، وتوفير سيارة إسعاف بمحيط اللجان.

وتضم شمال سيناء دائرتين مخصص لهما مقعدين فرديين يتنافس عليهما 4 مرشحين بواقع مرشحين في كل دائرة، بعد وصولهما لجولة الإعادة من بين 31 مرشحًا بالجولة الأولى.