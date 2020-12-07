ايران تنفي الشائعات وتؤكد ان خامنئي "في صحة جيدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران- (أ ف ب):

ذكرت وسائل إعلام الإثنين في طهران أن آية الله علي خامنئي "في صحة جيدة" كما أكد عضو في مكتب المرشد الأعلى الإيراني نافية بذلك شائعات عن تدهور وضعه الصحي مؤخرا.

وكتب مهدي فضائلي على تويتر "بفضل من الله وبدعاء المحبين، السيد القائد بخير، ويقوم بتنفيذ خططه وفقا للجدول العادي".

وتناقلت الرسالة وكالات أنباء إيرانية تقدم فضائلي على انه أحد أعضاء مكتب المرشد الأعلى البالغ 81 عاما.

وانتشرت شائعات عن تدهور حال خامنئي الصحية بعد نشر السبت نص بالعربية على تويتر أكد أن المرشد الأعلى نقل السلطة إلى ابنه مجتبي خامنئي بعد تدهور مفاجىء في وضعه الصحي.

وتناقلت مجلة أمريكية معروفة الرسالة بدون التحقق من صحتها، ما ساهم في تعزيز الشائعات.

والإثنين كتبت وكالة تسنيم الإيرانية أن التغريدة التي تم تداولها "معلومة مضللة" نشرها حساب "يعود لمنشق (ناطق بالعربية) مقره لندن".

وكانت آخر مرة ظهر فيها خامنئي علنا في 24 تشرين الثاني/نوفمبر. ووفقا لصور نشرها التلفزيون الإيراني، كان خامنئي التقى رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، علما انه يقوم بهذه الخطوة عموما مرتين أو ثلاثا شهريا كحد أقصى.

وفي تلك المناسبة ظهر خامنئي وضيوفه واضعين الكمامات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد بشدة في إيران.

وفي 2014 خضع خامنئي لجراحة ناجحة في غدة البروستات.

وعلى تطبيق تلغرام نفى التلفزيون الإيراني الإثنين اجتماع مجلس الخبراء المكلف تعيين أو إقالة المرشد الأعلى، خلال النهار.

وأصر التلفزيون على تصحيح الأمور بعدما نشرت مواقع التواصل الاجتماعي صورة تشبه لقطة لقناته الاخبارية مع شريط يعلن عن الاجتماع. وأكد التلفزيون أن هذا الشريط "مزيف".