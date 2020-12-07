بوتين وميركل يتفقان هاتفيا على مزيد من الاتصالات بشأن اللقاحات ضد كورونا

اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين، على مزيد من الاتصالات بين وزارتي الصحة في البلدين، بشأن مسألة اللقاحات ضد فيروس "كورونا".

وذكر بيان للمكتب الصحفي للكرملين أن ذلك يأتي في سياق التعاون في مكافحة انتشار عدوى فيروس "كورونا" المستجد، وخاصة بشأن قضايا اللقاحات المضادة للفيروس التاجي.

وقالت نائب عمدة موسكو للتنمية الاجتماعية أناستاسيا راكوفا، إن اختبار تفاعل البوليمراز المتسلسل كشف عن فيروس كورونا المستجد لدى أكثر من 40 بالمئة من مرضى الالتهاب الرئوي الحاد.

وأضافت راكوفا - خلال مؤتمر علمي عبر الفيديو تحت عنوان (الطب والجودة في 2020)، اليوم الاثنين-: "لقد اتخذنا قرارًا بأن نعطي الأدوية لكل شخص مصاب بمرض الالتهاب الرئوي الحاد، حيث كشفت فحوصات تفاعل البوليمراز المتسلسل تشخيص

فيروس (كوفيد ــ19) لدى 40 بالمئة من هؤلاء المصابين".وانطلقت في العاصمة الروسية موسكو، السبت الماضي، حملة التطعيم ضد كورونا بلقاح (سبوتنيك ــ V)، حيث فتحت 70 عيادة للتطعيم وستفتح 100 أخرى حتى نهاية العام.

وتوقع الخبير الروسي وكبير الأطباء بمستشفى 15 بموسكو فاليري فيتشوركو إمكانية أن تبدأ جائحة فيروس كورونا المستجد في التراجع ببلاده نهاية العام المقبل.



وقال فيتشوركو - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم)، يوم الأحد - "مع حلول صيف عام 2021، سنشهد انخفاض شراسة الجائحة، بحسب رأيي، لأننا سنكون قد بدأنا عملية التطعيم وبالتالي سيصبح جزء لا يستهان به من السكان قد تعرفوا على

الفيروس.. وأتوقع تراجع عدوى كورونا مع نهاية عام 2021".



وبحسب المعطيات الرسمية، فقد سجلت روسيا، منذ بداية الجائحة وحتى اليوم، مليونين و460 ألفا و770 إصابة بالفيروس، فضلا عن 43 ألفا و141 حالة وفاة.

وبطلب من فلاديمير بوتين، بدأت روسيا، التي تعتبر رابع أكثر بلدان العالم من حيث حصيلة الإصابات بكوفيد-19، السبت حملة تلقيح واسعة النطاق في العاصمة موسكو التي شرعت بتوزيع جرعات من لقاح سبوتنك-في المضاد للفيروس على 70 مستشفى وذلك في أول عملية تطعيم جماعي في روسيا. وكان بوتين قد صرح في وقت سابق أن بلاده نجحت في إنتاج نحو مليوني جرعة من اللقاح المذكور.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلب الأربعاء من مسؤولي الصحة بدء حملة تلقيح على نطاق واسع الأسبوع المقبل، مضيفا أن روسيا أنتجت ما يقرب من مليوني جرعة من سبوتنك-في.

وأكد بوتين أن "الصناعة والبنى التحتية باتت جاهزة" في روسيا التي تعد رابع الدول الأكثر تضررًا بانتشار الوباء بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.