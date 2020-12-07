تمرين جوي بحريني أمريكي مشترك

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 ديسمبر 2020 04:14 مساءً - منذ 17 دقيقة

افادت وكالة انباء البحرين عن تنفيذ قوة دفاع البحرين متمثلة في سلاح الجو الملكي التمرين الجوي المشترك مع القوات الجوية الأمريكية خلال الفترة من 6 ولغاية 10 كانون الاول الجاري.

ويهدف التمرين الجوي المشترك بين الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو الملكي البحريني مع الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية الأمريكية إلى “زيادة التنسيق العسكري وتقوية العمل الدفاعي المشترك في المجال الجوي وتحقيق التكامل المنشود بين القوتين، ومواصلة التعاون وتبادل التجارب العسكرية والخبرات القتالية بين القوات الجوية المشتركة في التمرين”.