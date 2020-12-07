ووجّه دريد لحام رسالة إلى شريهان هي: "كثير مشتاق لك ولا أنسى الأربع، خمس أيام، التي قضيتيها عندنا في المنزل، يا ريت نرجع نشوفك عندنا أو تشوفينا عندك ما بتفرق".
ولفت الصحفي ربيع الهنيدي في الفيديو إلى أن "دريد لحام وزوجته هالة بيطار استضافا شريهان في منزلهما عند زيارتها العاصمة السورية دمشق في ثمانينيات القرن الماضي، واليوم في 2020 مع احتفال شريهان بعيد ميلادها، أحب "أبو ثائر" أن يوجه لها رسالة حصريا من خلال حسابه".
كما نفت ديمة ابنة دريد لحام شائعة وفاة والدها، وأكدت أنه "من المعيب استغلال أرواح وحياة الناس من أجل مكاسب عامة وعدم مراعاة وقع مثل هذه الأخبار على من تطاوله وعائلته ومحبيه"، بحسب تلفزيون "الجديد" اللبناني.
وأشارت إلى أن والدها بصحة جيدة، وكل ما تم تداوله مجرد شائعات أطلقتها بعض الصفحات على "السوشيال ميديا" لزيادة التفاعل عليها وكسب الإعجابات.
وتابعت، موضحة أن والدها "لم يعد يكترث لهذه النوعية من الأخبار، فهي ليست المرة الأولى التي تطارده شائعات الوفاة".
كانت هذه تفاصيل خبر هل توفي دريد لحام؟.. فيديو يحسم الجدل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.