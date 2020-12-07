لافروف: روسيا ستعمل على استكمال تبادل الأسرى من خلال قوات حفظ السلام في كاراباخ

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن بلاده ستعمل على تسهيل تبادل الأسرى من خلال قوات حفظ السلام التابعة لها في كاراباخ.

وأضاف لافروف - خلال لقائه نظيره الأرميني بموسكو اليوم الاثنين - أن "الموضوع الأكثر أهمية هو عملية تبادل الأسرى، وسنساهم بكل الطرق الممكنة من خلال قوات حفظ السلام التابعة لنا في استكمالها المبكر".

وأوضح أن القيادة الروسية قررت تخصيص مساهمة مقطوعة في ميزانية اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تعمل في ناجورنو كاراباخ".

وتابع قائلًا: "نحن نؤيد بقوة أنشطة المنظمات الدولية المستعدة لاستثمار مواردها وخبراتها وإمكانياتها في استعادة الحياة السلمية"، لافتًا إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعمل في

هذه المنطقة منذ سنوات عديدة.وكان وزير الطوارئ الروسي يفجيني زينيتشيف قد أعلن، في وقت سابق، استعداد وزارته لتزويد كاراباخ بمستشفى متنقل وموظفين لتقديم المساعدة الطبية للسكان المحليين.

ونفى مسئول في شركة الخطوط الجوية الروسية "إيروفلوت" صحة البلاغ بشأن وجود قنبلة على متن طائرة للشركة وصلت أمس الأحد إلى نيويورك في رحلة من موسكو.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الإثنين، عن المسئول قوله "كان هناك بلاغ بوجود جسم غريب على متن الطائرة لكن لم تتأكد صحته، لقد فحصنا كل شيء، ويتم حاليًا إعداد الطائرة لرحلة العودة، وقريبًا يبدأ الركاب

بالصعود على متن الطائرة".وكانت شرطة النقل والمواصلات في نيويورك تلقت بلاغًا بوجود قنبلة على متن طائرة حطت في مطار جون كينيدي الدولي، وتم فحص الطائرة بعد إنزال جميع ركابها.وتسبب الحادث في تأخير إقلاع رحلة العودة لأكثر من ثلاث ساعات.

وتوقع الخبير الروسي وكبير الأطباء بمستشفى 15 بموسكو فاليري فيتشوركو إمكان أن تبدأ جائحة فيروس كورونا المستجد في التراجع ببلاده نهاية العام المقبل.



وقال فيتشوركو - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم)، يوم الأحد - "مع حلول صيف عام 2021، سنشهد انخفاض شراسة الجائحة، بحسب رأيي، لأننا سنكون قد بدأنا عملية التطعيم وبالتالي سيصبح جزء لا يستهان به من السكان قد تعرفوا على الفيروس.. وأتوقع تراجع عدوى كورونا مع نهاية عام 2021".



وبحسب المعطيات الرسمية، فقد سجلت روسيا، منذ بداية الجائحة وحتى اليوم، مليونين و460 ألفًا و770 إصابة بالفيروس، فضلا عن 43 ألفًا و141 حالة وفاة.