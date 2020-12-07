تونس تؤكد ضرورة التعاون مع فرنسا للمساعدة في استرجاع الأمول المنهوبة

أكد وزير العدل التونسي، محمد بوستة، ضرورة المزيد من التعاون بين القضاء الفرنسي والتونسي بخصوص ملف الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، ومساعدة تونس على استرجاع أموالها المودعة في البنوك الفرنسية،خاصة في مثل هذا الظرف الصعب والدقيق الذي يمر به اقتصاد البلاد .

جاء ذلك خلال استقبال وزير العدل ، اليوم الاثنين سفير فرنسا بتونس، أندري باران، ومثل اللقاء مناسبة لاستعراض علاقات التعاون القائمة بين تونس وفرنسا وخاصة في الملفات ذات العلاقة بالتعاون القانوني والقضائي وضرورة العمل على مواصلة دعمها وتعزيزها بما

يخدم مصالح المتقاضين في كلا البلدين.وتطرق الجانبان إلى انعقاد الاجتماع الدوري للجنة المشتركة التونسية الفرنسية في الفترة القريبة القادمة للتنسيق حول عدد من المسائل المتعلقة بحق الزيارة والحضانة والنفقة بالنسبة إلى وضعيات الزواج المختلط.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء يوم الأحد، مواصلة حظر التجوال من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحًا في جميع الولايات كامل أيام الأسبوع، وذلك حتى 30 ديسمبر الجاري.



وأوضحت الوزارة - في بيان لها -

أنه وفقًا لاجتماع الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس " كورونا " المستجد، وبعد جلسات العمل مع ممثلي الوزارت والقطاعات والهيئة العلمية التي خصصت لتقييم نجاح الإجراءات الصحية الوقائية، فقد تقرر كذلك مواصلة منع إقامة المعارض التجارية والمنتديات والمؤتمرات، واعتماد توقيت العمل بالنسبة للمقاهي إلى الساعة السابعة مساءً مع رفع المقاعد على الساعة الرابعة بعد الظهر.



وأضافت أنه تقرر مواصلة منع استعمال الشيشة في جميع الفضاءات المفتوحة للعموم، والاقتصار على ثلاثين شخصًا بالنسبة للحفلات الخاصة، وثلاثين شخصًا بالنسبة لمواكب الدفن، وإجبارية ارتداء الكمامة بجميع الفضاءات، والالتزام بمواصلة تطبيق الإجراءات الوقائية، موضحة أنه تقرر أيضًا دعوة الولاة إلى ضرورة الحرص على تنفيذ ومراقبة هذه الإجراءات على المستوى الجهوي والمحلي.