النمسا تسجل 2263 إصابة جديدة و57 حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية عن تسجيل 2263 إصابة جديدة و57 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية .

قال بيان لوزارة الصحة النمساوية، اليوم الإثنين، إن اجمالي الإصابات بالفيروس بلغت 305 آلاف و693 حالة وقد تعافى منها 256 ألفًا و811 حالة، بينما توفى 3897 حالة.

وأوضح البيان أنه يتواجد بالمستشفيات 3885 حالة منها 616 حالة فى العناية المركزة .

وأشار البيان إلى أنه تم تسجيل أعلى الاصابات فى العاصمة فيينا وبلغت 442 حالة يليها النمسا السفلى 413 حالة ، ثم النمسا العليا 305 حالات وفورارلبرج 265

حالة ، بينما جاءت أقل الاصابات فى بورجنلاند وبلغت 56 حالة .

وانتهت اليوم حالة الإغلاق العام فى النمسا التي استمرت ثلاثة أسابيع من أجل الحد من انتشار عدوى كورونا فى البلاد ولأجل تخفيف الأعباء على القطاع الطبي وبخاصة وحدات العناية المركزة.

وقال المستشار النمساوي سباستيان كورتس، في تصريحات يوم الأحد، أن مراكز التسوق والمدارس ستستأنف عملها اعتبارا من الغد الاثنين، مؤكدا ضرورة الالتزام بالضوابط الصحية عقب انتهاء فترة الإغلاق.

وناشد المستشار المواطنين الامتثال للإجراءات الاحترازية والتي ما تزال سارية

معتبرا أن هذه هي الطريقة الوحيدة لمواصلة التطور الإيجابي في مكافحة الوباء، مشيرا الى أن الإغلاق قد نجح في خفض متوسط الإصابات الجديدة اليومية إلى النصف في الأسابيع القليلة الماضية، كما خفف الضغط على وحدات العناية المركزة حيث انخفض معدل الإصابة فى المتوسط خلال الأسبوع الماضي من 522 إلى 263 لكل مئة ألف نسمة.من جهته، طالب كارل نيهمر وزير الداخلية المواطنين بعدم الاندفاع إلى مراكز التسوق فور انتهاء الإغلاق، مؤكدا ضرورة تجنب المواقف التي يصعب فيها الحفاظ على مسافة الأمان.وأضاف الوزير فى تصريحات له اليوم الأحد أنه ما يزال هناك أقل من ثلاثة أسابيع حتى حلول عيد الميلاد ولا مبرر للاندفاع إلى مراكز التسوق في اليوم الأول.