الصين علي العقوبات الأمريكية: سنواصل اتخاذ تدابير صارمة من أجل حماية سيادة الصين

أكدت الصين، اليوم الاثنين، إنها تعارض وتدين بشدة التدخل الأمريكي في شؤونها الداخلية، إن صح التقرير الإعلامي الذي يفيد بأن واشنطن تستعد لفرض عقوبات جديدة على المسؤولين الصينيين بسبب حملة قمع في هونج كونج، وفقاً لشبكة بي بي سي الإخبارية.

و من جهة أخري فقد أصرت الولايات

المتحدة على السير في الطريق الخطأ، وذلك بحسب ما أفادت به هوا تشون ينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية، فستواصل الصين اتخاذ تدابير مضادة صارمة من أجل حماية سيادتها وأمنها.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد

قال الجمعة إن الولايات المتحدة تستعد لفرض عقوبات على عشرات المسؤولين الصينيين على الأقل بسبب دورهم المدعى في إقصاء بكين لنواب معارضة منتخبين من البرلمان في هونج كونج.

وأضاف بومبيو أن بلاده فرضت قيودا على التأشيرات على المسؤولين الصينيين الذين استخدموا أو هددوا باستخدام العنف، أو الإفراج عن معلومات خاصة، أو تبنوا أساليب قسرية أخرى لترهيب المعارضين المنتقدين للحكومة.