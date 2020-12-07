ليبيا تسجل 517 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض، تسجيل 517 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 87 ألفًا و97 حالة.

وذكر المركز - في بيان أوردته بوابة أفريقيا الإخبارية، اليوم الإثنين - أنه تم تسجيل 678 حالة شفاء جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 57 ألفًا و380 حالة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى تسجيل 12 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1243 وفاة.

وجددت القيادة العامة للجيش الليبي تأكيد التزامها وتمسكها التام باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في إطار

لجنة 5+5 في جنيف تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.وأعرب الجيش الليبي - في بيان أوردته بوابة إفريقيا الإخبارية، اليوم الإثنين عن قلقه بشأن تطور الوضع الميداني في مناطق التماس مع المليشيات المسلحة.وأشار البيان إلى أن قيادة الجيش الليبي أصدرت "تعليمات وأوامر إلى وحدات القوات المسلحة كافة أن تكون على درجة عالية من الحيطة والحذر.

وأعلن الجيش الوطني الليبي سيطرته على معسكر المغاوير التابع

للميليشيات بمدينة أوباري جنوبي ليبيا، وفقًا لما ذكرته فضائية "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

ورفعت غرفة العمليات الرئيسية للقوات المسلحة الليبية، درجة الاستعداد والجاهزية القصوى للتصدي لأي هجوم قد تشنه الميليشيات غربي سرت.

وأكد قيادي بشعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش الوطني الليبي، عقيلة الصابر، أن القوات المسلحة الليبية في جاهزية تامة لردع أي

هجوم قد تقوم به تركيا، أو ميليشيات حكومة الوفاق المعززة بالمرتزقة السوريين والتركمان"، وفقًا لقناة الغد.

وأشار إلى أن هذا الإعلان يأتي بعد أن قامت سرايا الاستطلاع التابعة للجيش برصد تحركات لعدد كبير من الآليات المسلحة تتحرك من مدينة مصراته وطرابلس تجاه خط المواجهة عند منطقة بوقرين.