ألمانيا تكشف موعد التطعيم ضد كورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 ديسمبر 2020 02:17 مساءً - منذ 7 دقائق

انضمت ألمانيا لركب الدول التي أقرت تطعيم مواطنيها ضد فيروس كورونا ، وقال كبير موظفي المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إنه يتوقع توفر اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد في البلاد “في الأيام الأولى” من العام الجديد، وأنه مستعد للمساعدة في تطعيم الألمان بنفسه.

من المتوقع أن تتخذ سلطات الاتحاد الأوروبي قرارا بحلول 29 ديسمبر الجاري بشأن الموافقة على استخدام أول لقاح ضد كورونا، وتستعد ألمانيا لتشييد مراكز خاصة للقاحات.

وذكر هيلغ براون، كبير موظفي مكتب ميركل، لصحيفة (بيلد) مساء الأحد، إنه سيبلغ السلطات الطبية بأنه مستعد لتقديم المساعدة، وأضاف “لن أعمل كبيرا لموظفي مكتب ميركل في كل ساعة من النهار أو الليل. أنا مستعد للانضمام في عطلة نهاية الأسبوع”، وأفاد بأنه وميركل سيحصلان على اللقاح “عندما يحين دورهما”.

واستقر عدد الإصابات بالفيروس في ألمانيا بشكل أو بآخر عند مستوى مرتفع منذ بدء الإغلاق الجزئي في الثاني من نوفمبر الماضي، لكنها لم تنخفض.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ألمانيا اليوم الإثنين عن تسجيل 12332 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية، مقارنة بـ11168 حالة قبل أسبوع، من بينهم 147 حالة وفاة.

ومن المقرر استمرار القيود – كإغلاق المطاعم والحانات والمرافق الرياضية والترفيهية – حتى العاشر من يناير المقبل على الأقل.

وتفكر إدارات بعض المناطق في فرض إجراءات أكثر صرامة، وقال براون إن هناك حاجة لقيود أكثر صرامة “في البؤر الساخنة في الأقل”.