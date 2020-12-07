العراق: ليس في صالح إيران التدخل في شؤوننا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 ديسمبر 2020 02:17 مساءً - منذ 6 دقائق

وجهت حكومة العراق تحذيرا إلى إيران من التدخل في الشؤون الداخلية ،لافتة لوجود مساحات مشتركة مع ايران،و أخرى خلافية.

قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إن العراق يسعى للعمل مع إيران كدولة مع دولة، مشيرا إلى أنه “ليس من صالح إيران التدخل في الشؤون العراقية”.

في حديث لصحيفة “البلاد” البحرينية، أشار حسين، وهو نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي لشؤون العلاقات الدولية، إلى وجود “مساحات مشتركة مع ايران، ومساحات أخرى خلافية”.

وأضاف: “العراق وإيران دولتان جارتان، بحكم الجغرافيا والتاريخ، وفي الحالات الخلافية فإننا نتحدث مع الإيرانيين ونتباحث، ونتصارح، خصوصا فيما يتعلق ببعض التدخلات، أما في المواقع المشتركة فنحن نعمل معا، فحين حصلت على سبيل المثال الهجمات من قبل إرهابيي داعش على العراق، ساعدتنا إيران في محاربة التنظيم”.

وقال وزير الخارجية العراقي إن “ضعف الكثير من مفاصل الدولة ساعد على استشراء الفساد، وخروج تنظيمات المافيا، وهنالك جهد واقعي وتخطيطي وقانوني وتنظيمي لتهيئة هذه الأسس لمحاربة الفساد”، مرجعا ذلك إلى “حالة الحرب الذي يعيشها العراق لأكثر من نصف قرن”، سواء الاقتتال الداخلي والحروب خارجية، كالحرب العراقية والإيرانية، وغزو الكويت الذي أدى لحصار البلاد 12 عاما، ثم الصراعات الطائفية بعد عام 2003.

وأوضح الوزير العراقي بأن الدولة لا تزال تدفع ديون الحرب مع إيران، والتي تعتبر ثاني أطول حرب في العالم، مبينا أن البلد يعاني من الديون حتى الآن بسبب هذا الصراع العسكري الذي استمر 8 سنوات.

ويعاني العراق حاليا من أزمة اقتصادية حادة، يرجع جزئيا إلى اعتماد اقتصاده على النفط، حيث أدى وباء فيروس كورونا المستجد إلى هبوط حاد في الطلب على الذهب الأسود، مما ساهم في انخفاض سعره العالمي.