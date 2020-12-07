بعد تصريحات معادية للمغرب.. توقعات بحلول زعيم “بوديموس” ضمن الوفد الحكومي المرافق لسانشيز في الرباط

أعلنت مصادر حكومية إسبانية أن زعيم حزب “بوديموس”، والنائب الثاني لرئيس الحكومة، بابلو إغليسياس، يستعد لمرافقة الوفد الحكومي الإسباني القادم إلى المغرب، في 17 من شهر دجنبر الجاري، لحضور اجتماعات القمة الثنائية بين قادة البلدين.

ونقلت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الاثنين، أن إغليسياس، الذي آثار جدلا كبيرا، قبل أيام قليلة، بسبب موقف معادٍ للمغرب، عبر عنه على شبكات التواصل الاجتماعي، خلال أزمة الكركارات، سيكون جزءا من الوفد الحكومي القادم إلى الرباط لحضور القمة الثنائية.

وجرت العادة أن يجري كل فرد من أفراد الوفد المشارك في القمة لقاء مع نظير له، بينما يتوقع أن يلتقي إغليسياس وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، جميلة المصلي.

وكانت تصريحات بابلو اغليسياس حول الصحراء، أخيرا، قد أثارت غضب المغرب، ما دفع الحكومة الإسبانية إلى التبرؤ منها، إذ قالت وزيرة خارجيتها، قبل أيام، على هامش لقاء أوربي، إن الموقف الرسمي لإسبانيا من قضية الصحراء هو ما يعبر عنه رئيس حكومتها، ووزارة الخارجية، بينما تبقى أي تصريحات صادرة عن أي طرف آخر من الحكومة لا تتجاوز كونها آراءً شخصية.

وتأتي القمة المرتقبة بين البلدين الجارين، بعد مرور أزيد من 5 سنوات من آخر اجتماع احتضنته مدريد، جمع رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بن كيران، ونظيره الإسباني، مريانو راخوي.

وتناقش القمة المغربية-الإسبانية سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجموعة من المجالات، الاقتصادية، والأمنية، والسياسية، ويبقى أبرزها ملف الهجرة غير الشرعية، والضغط المتزايد، الذي بات يفرضه وصول أفواج كبيرة من المهاجرين لجزر الكناري، انطلاقا من الشواطئ الجنوبية للمغرب.