وزارة التربية الوطنية تفتح الباب أمام موظفيها للاستفادة من المعاش قبل بلوغ سن التقاعد

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، اليوم الإثنين، أنها فتحت باب المشاركة في العملية الخاصة بمعالجة طلبات الاستفادة من المعاش قبل بلوغ سن التقاعد لعدم القدرة البدنية برسم الموسم الدراسي2021- 2022.

واوضحت الوزارة، أن هذه العملية يشارك فيها موظفات الوزارة اللائي قضين مدة لا تقل عن 18 سنة من الخدمة الفعلية، وكذا الموظفون الذين قضوا مدة لا تقل عن 24 سنة من الخدمة الفعلية إلى غاية 31 غشت 2120، والذين يعانون من أمراض مستعصية أو مزمنة تفقدهم القدرة البدنية على القيام بمهامهم التربوية والإدارية على الوجه المطلوب.

ويدلي المترشحون بطلبات المشاركة مرفقة بالملفات الصحية لرؤساء المؤسسات لإبداء رأيهم فيها وإحالتها على المديريات الإقليمية قبل 22 دجنبر 2020، والتي تبدي رأيها فيها بناء على ما يتوفر لديها من معطيات من خلال الملفات الإدارية للمعنيين بالأمر وتحيلها بدورها على مصالح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، قبل 28 دجنبر 2020، قصد دراستها بالاستئناس برأي طبيب الأكاديمية.

وتجدر الإشارة أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ستوافي قسم الحركات الانتقالية بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر، عن طريق البريد المحمول، بقرص مغناطيسي يتضمن لائحة بأسماء المعنيات والمعنيين بالأمر وبملفاتهم قبل 31 دجنبر 2020، لعرضها على لجنة طبية مختصة تابعة لوزارة الصحة لدراستها والبت فيها، بعد استدعاء المعنيين والمعنيات بالأمر للحضور شخصيا أو بعد معاينتهم عن بعد، وفق جدولة زمنية يتم تحديدها لاحقا، علما أن تاريخ سريان الإحالة على التقاعد النسبي بسبب عدم القدرة البدنية يبتدئ من 31 غشت 2021.