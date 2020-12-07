الممثلة يسرا طارق أفضل ممثلة في مهرجان القدس

نالت الممثلة المغربية يسرا طارق، جائزة أفضل ممثلة في مهرجان القدس السينمائي، عن دورها في فيلم “دقات القدر”، الذي حصد 3 جوائز في حصيلته من المهرجان.

واحتفلت الممثلة، والإعلامية، يسرى طارق، بالجائزة، ليلة أمس الأحد، عبر منشور شاركته على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك بعد إسدال الستار عن المهرجان.

ودونت يسرا طارق: “يسعدني أن أتقاسم معكم خبر حصولي على جائزة أفضل ممثلة عن دوري في فيلم “دقات القدر” لمحمد اليونسي”.

وكشفت يسرا طارق أن فيلم دقات القدر نال جائزة لجنة التحكيم الخاصة، وجائزة التصوير كذلك، إذ أضافت: “وبهذا يكون قد حصد المخرج المغربي محمد اليونسي ثلاثة جوائز عن فيلمه “دقات القدر” خلال مشاركته بالمسابقة الرسمية لمهرجان القدس السينمائي الدولي، وهي الجائزة الأولى جائزة لجنة التحكيم الخاصة، والثانية جائزة التصوير، والثالثة جائزة غصن الزيتون الذهبي لأفضل ممثلة للفنانة يسرا طارق عن دورها في” دقات القدر”.

ووجهت بطلة “دقات القدر” الشكر للقائمين على المهرجان، وقالت: “شكرا للجنة التحكيم، شكرا لمهرجان القدس السينمائي الدولي، وشكرا لكل من ساهم في نجاح هذا العمل السينمائي من قريب، أو من بعيد”.

وكان الفيلم المغربي “دقات القدر” مثل المغرب في مهرجان غرناطة للسينما في إسبانيا، في أكتوبر الماضي، عرض ضمن المسابقة الرسمية.

وكانت بطلة الفيلم يسرا طارق قد قامت بخطوة جريئة في الفيلم، حيث تطلب دورها حلق شعرها بالكامل، وأكدت لـ”اليوم 24″ أنها مستعدة للقيام به مرة أخرى إذا كان العمل يحتاج إلى ذلك.