الأمن الإيراني يخطف مواطناً أحوازياً من مطار طهران الدولي

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خطفت القوات الأمنية التابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية المواطن الأحوازي “فرحان حيدري” من مطار الخميني الدولي جنوب غرب طهران، و ذلك يوم الأربعاء الماضي بقبل توجهه إلى دولة الكويت.

ونقلت مصادر حقوقية عدة أن “الحيدري” وهو من سكان مدينة “الأحواز العاصمة” أختطف لأسباب غير معروفة من صالة إنتظار المطار حيث كان ينتظر الإقلاع لمحل إقامته إلى دولة الكويت التي يعمل بها منذ سنوات.

و أضافت المصادر الحقوقية أن عناصر القوة الأمنية التي أختطفت ” فرحان حيدري” كانت ترتدي ملابس مدنية ولم تفصح هويتها ولا عن الوجهة التي قادتإليها المختطف، الذي ما يزال مصيره مجهولاً..

يذكر أن المواطن الأحوازي فرحان بن عبد الحيدري يبلغ من العمر 57 عاماً يسكن في حي برديس احد احياء مدينة الأحواز العاصمة ويأتي هذا الاختطاف من باب منهجية النظام الإيراني في إتباع سياسة الترهيب تجاه المواطنين الأحوازيين الآمنين وإلقاء التهم الواهية ليُثبت هذا النظام همجيته وتخبطه الواضح.