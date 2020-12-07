نائب يدعو إلى 'تغيير' مدير عام تربية صلاح الدين بسبب 'شبهات فساد'

دعا النائب عن محافظة صلاح الدين، مهدي تقي آمرلي، الاثنين، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووزير التربية علي حميد الدليمي، إلى "تغيير" مدير عام تربية المحافظة، عازياً ذلك إلى "شبهات فساد"، وزرع "الفتنة الطائفية". يتبع...

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