لهذه الأسباب اغسلي وجهك بالماء البارد كلّ صباح!

كذلك يساعد غسل الوجه بالماء البارد على شدّ مسامات البشرة بعد تخلّصها من السموم أثناء النوم ليلاً. وهذا يمنع تراكم الأوساخ فيها مجدداً، وبالتالي نمو البثور وحبّ الشباب وغيرها من الشوائب المزعجة عليها. ومن المهم القيام بذلك في حال كانت البشرة دهنية أو مختلطة.



ومن فوائد غسل الوجه بالماء البارد أيضاً أنه يعمل على تجديد البشرة ويمنع تراكم الزهم عليها، مما يتيح التمتع بإطلالة نضرة ومشرقة. كما أنه يحد من ظهور التجاعيد وعلامات التقدّم في السنّ لأنه يتمتع بتأثير البوتوكس، وخصوصاً في ما يتعلق بالخطوط التي تظهر في محيط العينين. ومن الضروري في مقابل هذا الحرص على تنظيف البشرة يومياً في المساء واتباع نظام غذائي وحياتي صحي وشرب كمية كافية من الماء يومياً.

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