السيسي يصل إلى قصر الإليزيه لعقد قمة مع ماكرون

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ قليل، إلي قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث كان في استقباله نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ويشهد قصر الإليزيه، في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الإثنين، قمة مرتقبة بين الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث من المقرر أن يتم التباحث في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية بين البلدين.

وكان الرئيس السيسي قد وصل أمس الأحد إلى باريس، في زيارة رسمية تستمر حتي يوم غد الثلاثاء، تلبية لدعوة من ماكرون.

واستهل الرئيس السيسي نشاطه في باريس، مساء أمس، بمقابلة وزير الخارجية الفرنسي "جان إيف لودريان" بمقر وزارة الخارجية الفرنسية.

وعقب مباحثات الرئيسين السيسي وماكرون، سيعقد مؤتمر صحفي مشترك بقصر الإليزيه.

وكانت فرنسا قد استعدت لزيارة السيسي بوضع الأعلام المصرية في الشوارع والميادين الرئيسية بالعاصمة باريس، وحول قصر الرئاسة الفرنسية (الإليزيه)، جنباً إلي جنب مع الأعلام الفرنسية.

وتشهد فرنسا أجواء غير مسبوقة من الإجراءات الاحترازية، بسبب الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا، كما تشهد شوراعها ومتاجرها حالة من شبه الإغلاق.