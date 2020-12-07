تلقت تحذيراً يطلب منها المغادرة ورفضت.. فرقاطة مصرية «تُهين» سفينة تركية وتُجبرها على التراجع والانسحاب.. وصحيفة يونانية تكشف تفاصيل المواجهة المثيرة

كشفت وسائل إعلامية عن تفاصيل مواجهة مثيرة حدثت خلال مناورات "ميدوزا 10" والتي تورطت فيها البحرية التركية.

وأفاد موقع "جريك سيتي تايمز" اليوناني، نقلاً عن مصدر في الحرس الوطني القبرصي، بأن البحرية التركية دخلت عبر فرقاطة تابعة لها، منطقة التدريبات المشتركة لمناورات "ميدوزا 10" التي تشارك فيها كل من اليونان وقبرص ومصر والإمارات وفرنسا، مما دفع بفرقاطة مصرية لمواجهتها، ومنعها من التقدم.

وأضاف الموقع، الذي نقلت عنه شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن الفرقاطة التركية "كمال ريس" حاولت الاقتراب من منطقة التدريبات، لتتلقى تحذيراً يطلب منها مغادرة الموقع.

وتابع أن الفرقاطة التركية رفضت مغادرة الموقع، وهو ما جعل فرقاطة مصرية من طراز "أوليفر هازارد بيري" تتجه نحوها فوراً، الأمر الذي أجبر الفرقاطة التركية على الانسحاب.

وتعليقاً على هذه الواقعة، قال الموقع اليوناني إن البحرية التركية تعرضت "لمهانة" من جراء هذا المواجهة التي انسحبت منها.

وأشار الموقع إلى أن تلك الواقعة هي الثانية التي تتعرض فيها نفس الفرقاطة التركية لمثل هذه الحادثة، بعدما اصطدمت بها فرقاطة عسكرية يونانية في أغسطس الماضي، الأمر الذي أحدث فجوة في هيكلها الخارجي.

وكانت مناورة "ميدوزا 10" العسكرية المشتركة قد بدأت في شرق البحر المتوسط، أواخر الشهر الماضي، وحملت رسالة موجهة بشكل مباشر للنظام التركي وللداخل الليبي أيضا، بعد أن ربطت تلك المناورات مسرح العمليات في شرق المتوسط في ليبيا، في ظل ما تعيشه أنقرة من ترقب لعقوبات أوروبية متوقعة.

وأكدت وسائل الإعلام اليونانية أن تلك النسخة من المناورات "مهمة للغاية" بحكم توقيتها والتي جاءت في ظل تصاعد التوترات بين الدول المشاركة في المناورة من جانب، وأنقرة من جانب آخر، بسبب تجاوزات سفن التنقيب التركية في شرق المتوسط ومياه كل من قبرص واليونان الإقليمية، وبالتزامن أيضاً مع التدخل التركي السافر في ليبيا.

وأشارت صحف يونانية إلى أن مناورات "ميدوزا 10" ستشمل تدريبات عسكرية مشتركة في الطيران والبحرية، وستجرى المناورة المشتركة بين الدول الخمس على 3 مراحل، تشمل البحث والإنقاذ والحرب الإلكترونية والتدريبات السطحية والتشكيلات البحرية.