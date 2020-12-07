بدء اختبارات القبول للطلاب الوافدين للالتحاق بالدورات التدريبية بمنظمة خريجي الأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

تبدأ المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، اختبارات لطلاب الدراسات العليا من الوافدين؛ لاختيار أفضل 50 طالبًا، وتقييدهم في منح البرامج التدريبية التي تقدمها المنظمة، والتي تهدف إلى ترسيخ وسطية الإسلام، ومحاربة الفكر المتطرف، ونشر منهج الأزهر الشريف.

وتم تشكيل لجنة بناءً على توجيهات الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، بعضوية الدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، الدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، على ويرأسها الدكتوراإبراهيم الهدهد، المستشار العلمي للمنظمة، رئيس جامعة الأزهر الأسبق.

تهدف المنظمة من خلال عقد هذه البرامج التدريبية، إلى مساعدة المتدربين للارتقاء بمستواهم العلمي والفكري نحو كيفية تفكيك الفكر المتطرف، وتوضيح شبهاته، وإحلال منهج الوسطية والاعتدال، وتوضيح الصورة الصحيحة للإسلام، ونشر قيم التسامح، على أيدي نخبة من كبار علماء الأزهر الشريف.