ميركل: زوجي هو من يغسل الملابس في البيت

كشفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، سراً من أسرار بيتها، عندما صرحت أن زوجها هو من يغسل الملابس في المنزل.

ورداً على سؤال “أي الأوقات تفضل عند غسيل الملابس؟”، أجابت قائلة: “زوجي يغسل الملابس وتولى هذا الأمر، وعادة يقوم بذلك في المساء، وبسبب ذلك أفضّل أن تكون جدران المنزل سميكة حتى لا يسمع أي شخص الضجيج الناتج عن ذلك”.

المستشارة الألمانية، الملقبة بالمرأة الحديدية، متزوجة من الخبير الكيميائي يواخيم زاور منذ عام 1998. ولا يفضل الزوجان الحديث عن حياتهما الخاصة كثيرا، كما أن زاور لا يحب الأضواء ويفضل أن يبقى بعيدا عن مجال عمل زوجته، ولا يظهر إلى جانبها في مناسبات علنية إلا قليلا، إضافة إلى أنه يرفض الحديث مع الصحافة بشكل قطعي، وفقا لما ورد في تقرير لقناة “DW” الألمانية على موقعها الإلكتروني.

وتذكر القناة أن زاور تعرف على ميركل في عام 1980 في أكاديمية برلين للعلوم، حيث تحمل المستشارة الألمانية شهادة الدكتوراه في الفيزياء، بينما زوجها خبير كيميائي حاصل على عشرات الجوائز في مجاله.

وبدأ المشوار المهني للأستاذ زاور في 1967 بدراسة الكيمياء بجامعة هومبولد ببرلين. وخلال حكم ألمانيا الديمقراطية سابقا كان يُعد من بين العلماء القلائل المعروفين دوليا الذين لم يكونوا أعضاء في الحزب الاشتراكي الموحد سابقا. وبعد شغل عدة وظائف مهمة.

وتوضح القناة الألمانية أنه لا يُعرف الكثير عن شخصية يواخيم زاور، ما عدا ما تقوله ميركل عنه: “نحن لا نتحدث باستمرار عن السياسة، لكنه يبقى بصفة غير مباشرة مستشارا جيدا”. مضيفة أن الزوجين يربطهما عشق مشترك للأوبرا والطبيعة، ويسافران منذ سنوات في الصيف إلى جنوب منطقة تيرول للتجول والاستجمام.