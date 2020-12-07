السعودية وبريطانيا تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية بينهما

بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في اتصال هاتفي، مع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط البريطاني جيمس كليفرلي، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وكالة الانباء السعودية اليوم الإثنين، أن الجانبين بحثا أيضا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأعلن مجلس الوزراء العراقي، اليوم الاثنين، وصول وفد سعودي رفيع المستوى إلى العاصمة العراقية (بغداد) في زيارة رسمية.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ـ حسبما أفادت قناة ( السومرية نيوز) العراقية ـ أنه سيعقد على هامش الزيارة ملتقى رجال الأعمال العراقي - السعودي.

وأشارت إلى أن اللجنة المختصة ستجري دراسة موقع إنشاء المدينة الرياضية المهداة من السعودية.

أعلنت مصادر في العراق، اليوم الإثنين، بنشوب حريق كبير في سوق النبي يونس بمدينة الموصل، مركز محافظة نينوى شمالي البلاد.

وقالت إن "السوق شهدت فجر اليوم حريقًا كبيرًا أدى إلى احتراق عشرات المحال التجارية والمخازن، واستمرت عملية الإطفاء لساعات".

وأضافت: "لم تكن هناك خسائر بشرية، لكن الخسائر المادية تقدر، وفقًا لأصحاب محال هناك، بمليارات الدنانير العراقية".

وسوق النبي يونس تعتبر من أقدم الأسواق في مدينة الموصل، وتقع في الجانب الأيسر منها، وتمتد من شارع الزهور

شمالًا إلى جامع النبي يونس جنوبًا. وتحتوي محلاتها على معظم المتطلبات المنزلية (مثل الملابس والأحذية والمواد الغذائية والتوابل والعصائر والخضراوات والفواكه الكماليات