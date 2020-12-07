الاستخبارات العراقية تلقي القبض على إرهابي في كركوك

ألقت وكالة الاستخبارات والتحقيقات العراقية القبض على إرهابي يعمل ضمن ما يسمى بـ"استخبارات داعش" في محافظة كركوك.

وذكرت الوكالة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الاثنين - أن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة ب‍مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في ناحية الرياض بمحافظة كركوك".

وأضافت أن الإرهابي مطلوب وفق أحكام المادة 4

إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية، مشيرة إلى أنه تم إيداعه التوقيف لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وأعلنت مصادر في العراق، اليوم الإثنين، بنشوب حريق كبير في سوق النبي يونس بمدينة الموصل، مركز محافظة نينوى شمالي البلاد.

وقالت مصادر إن "السوق شهدت فجر اليوم حريقًا كبيرًا أدى إلى احتراق عشرات المحال التجارية والمخازن، واستمرت عملية الإطفاء لساعات".

وأضافت: "لم تكن هناك خسائر بشرية، لكن الخسائر المادية تقدر، وفقًا لأصحاب محال هناك، بمليارات الدنانير العراقية".

وسوق النبي يونس تعتبر من أقدم الأسواق في مدينة الموصل، وتقع في الجانب الأيسر منها، وتمتد من شارع الزهور شمالًا إلى جامع النبي يونس جنوبًا. وتحتوي محلاتها على معظم المتطلبات المنزلية (مثل الملابس والأحذية والمواد الغذائية والتوابل والعصائر والخضراوات والفواكه الكماليات النسائية والإكسسوارات والصياغة) ومن العمارات المشهورة.

أعلنت قيادة عمليات سامراء بالعراق، يوم الأحد مقتل 4 إرهابيين، في عمليات بالتنسيق مع التحالف الدولي بمحافظة صلاح الدين شمال العراق.