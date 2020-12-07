الجيش الليبي يؤكد التزامه بوقف إطلاق النار المتوصل إليه بجنيف

جددت القيادة العامة للجيش الليبي تأكيد التزامها وتمسكها التام باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في إطار لجنة 5+5 في جنيف تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأعرب الجيش الليبي - في بيان أوردته بوابة إفريقيا الإخبارية، اليوم الاثنين عن قلقه بشأن تطور الوضع الميداني في مناطق التماس مع المليشيات المسلحة.

وأشار البيان إلى أن قيادة الجيش الليبي أصدرت "تعليمات وأوامر إلى كافة وحدات القوات المسلحة أن تكون على درجة عالية من الحيطة والحذر.

وأعلن الجيش الوطني الليبي سيطرته على معسكر المغاوير التابع للميليشيات

بمدينة أوباري جنوبي ليبيا، وفقًا لما ذكرته فضائية "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

ورفعت غرفة العمليات الرئيسية للقوات المسلحة الليبية، درجة الاستعداد والجاهزية القصوى للتصدي لأي هجوم قد تشنه الميليشيات غربي سرت.

وأكد قيادي بشعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش الوطني الليبي، عقيلة الصابر، أن القوات المسلحة الليبية في جاهزية تامة لردع أي

هجوم قد تقوم به تركيا، أو ميليشيات حكومة الوفاق المعززة بالمرتزقة السوريين والتركمان"، وفقًا لقناة الغد.

وأشار إلى أن هذا الإعلان

يأتي بعد أن قامت سرايا الاستطلاع التابعة للجيش برصد تحركات لعدد كبير من الآليات المسلحة تتحرك من مدينة مصراته وطرابلس تجاه خط المواجهة عند منطقة بوقرين.

وتابع أن تلك التحشيدات مستمرة طيلة الأيام الماضية بعد توفير تركيا لجسر جوي قدم أسلحة نوعية متقدمة للميليشيات التابعة لها.

وتابع أن رئيس أركان القوات البحرية الليبية، اللواء فرج المهدوي، أكد لـ”الغد” أن القطع البحرية التركية التي تنقل العتاد والأسلحة مرصودة من البحرية الليبية، وأنها تأتي في إطار الاتفاقية الأمنية التي وقعها رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وأوضح المهدوي في تصريحات خاصة، أن تلك القطع البحرية التركية، هي فرقاطتان و3 بوارج حربية، إضافة إلى سفينة للإمداد بالوقود.