إصابات روسيا بـ”كورونا” تقتترب من مليوني ونصف حالة

المناطق - وكالات

أعلنت السلطات الروسية اليوم تسجيل 456 حالة وفاة بالإضافة إلى 28142 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية.

وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة الفيروس في بيان إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 43597 وفاة و2488912 إصابة.

وذكر البيان ان عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 18850 ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 1956588.