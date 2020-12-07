القدس عاصمة لاسرائيل... أبرز ما حدث في 6 ديسمبر (بالفيديو)

1917 - إعلان استقلال فنلندا عن روسيا بعد الثورة البلشفية سنة 1917.
1941 - الاتحاد السوفياتي يبدأ هجومه المضاد ضد ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.
1956 - القوات الجنوب أفريقية تعتقل نيلسون مانديلا و156 من رفاقه بسبب نشاطاتهم السياسية المناهضة لنظام الفصل العنصري.
1971 - الإمارات العربية المتحدة تنضم إلى جامعة الدول العربية.
1980 - افتتاح أول أكاديمية للطب العسكري في الشرق الأوسط وذلك في القاهرة.
2015 - اغتيال مُحافظ عدن في اليمن جعفر محمد سعد وعدد من مرافقيه بسيارة مفخخة في عملية تبناها (داعش).
2017 - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.