القدس عاصمة لاسرائيل... أبرز ما حدث في 6 ديسمبر (بالفيديو)

1917 - إعلان استقلال فنلندا عن روسيا بعد الثورة البلشفية سنة 1917.

1941 - الاتحاد السوفياتي يبدأ هجومه المضاد ضد ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

1956 - القوات الجنوب أفريقية تعتقل نيلسون مانديلا و156 من رفاقه بسبب نشاطاتهم السياسية المناهضة لنظام الفصل العنصري.



1971 - الإمارات العربية المتحدة تنضم إلى جامعة الدول العربية.

1980 - افتتاح أول أكاديمية للطب العسكري في الشرق الأوسط وذلك في القاهرة.

2015 - اغتيال مُحافظ عدن في اليمن جعفر محمد سعد وعدد من مرافقيه بسيارة مفخخة في عملية تبناها (داعش).

2017 - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.