محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
ألقت مباحث القليوبية، اليوم الاثنين، القبض على متهم بالإتجار مخدرات بالقناطر الخيرية، ويتخذ من حدائق القناطر مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامي.
كانت معلومات سرية وردت للواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، تفيد اتجار "ا.ع.ف" 26 عامًا عاطل، ومقيم أشمون المنوفية، في الهيروين على نطاق واسع بمدينة القناطر الخيرية، ويتخذ من حدائق القناطر مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامي.
جرى عرض المعلومات على اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، وشنت قوة أمنية من رجال المباحث حملة قادها المقدم محمود علام رئيس مباحث القناطر الخيرية، وتمكنت فجرًا من إلقاء القبض عليه في أحد الكمائن، وبحيازته كمية من مسحوق الهيروين المخدر، تزن حوالي 500 جرام، ومبلغ مالي 600 جنيه وهاتف محمول وسلاح أبيض "سنجة".
كانت هذه تفاصيل خبر سقوط "تاجر بودرة" في القناطر الخيرية وبحيازته "نصف كيلو هيروين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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