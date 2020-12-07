ترامب يعلن إصابة محاميه الشخصي بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 ديسمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إصابة محاميه الشخصي رودي جولياني بفيروس كورونا.

وأوضح ترامب في تغريدة على تويتر: “أظهرت الفحوص أن جولياني، أعظم رئيس بلدية في تاريخ مدينة نيويورك ومن يعمل بلا كلل لفضح أشد الانتخابات فسادا في تاريخ الولايات المتحدة، أصيب بالفيروس”.

ويقود رئيس بلدية نيويورك السابق جهود ترامب المتعثرة لقلب نتيجة انتخابات الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني التي خسرها أمام الرئيس المنتخب جو بايدن وذلك عبر سلسلة من الدعاوى القضائية.

وحث جولياني نواب المجالس النيابية في عدة ولايات من بينها ميشيجان وأريزونا على وقف التصديق على فوز بايدن.