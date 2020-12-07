عام “كورونا”.. سعيد الناصري: كرويا ورياضيا عشنا سنة “غريبة”.. سنة شاحبة

في المجال الرياضي والكروي على وجه الخصوص، عشنا سنة “غريبة” كما عاشها المغاربة أجمعين والعالم، كانت سنة استثنائية فعلا بما لها وما عليها بسبب جائحة فيروس كورونا، التي أزهقت ملايين الأرواح حول العالم والعشرات منها في المغرب، حيث فقدنا عددا مهما من المواطنين المغاربة، وهذا جد مؤلم ومربك خاصة في ظل الوضعية الوبائية الحالة، حيث لازلنا نسجل أعدادا متصاعدة من الحالات الخطيرة والأرواح المهددة.

والأكيد طبعا أن الحجر الصحي الذي فرضته السلطات خلال المرحلة السابقة، الذي دام ما يناهز أربعة أشهر بسبب الفيروس، كانت له تداعيات على الرياضيين في بلدنا أيضا وإعدادهم البدني، فجميعهم التزموا بالإجراءات الموصى بها وحرموا من التدريب اليومي، وأيضا من التظاهرات الرياضية التي توقفت، ما انعكس سلبا على إعدادهم البدني ونفسيتهم، فضلا عن الفرجة الأسبوعية التي حرم منها المواطن المغربي خلال فترة الحجر الصحي، قبل أن تعود فيما بعد وإن كانت لم تعد بنفس القوة والحالة الطبيعية بسبب الإجراءات الاحترازية الموصى بها، والتي أعطتنا عودة رياضية شاحبة، فنحن نفتقد الجمهور وحماسه أيضا في الملاعب والتواصل الحاصل بيننا وبينه الذي يكون دائما داعما لنا.

من جهة أخرى، لا بد من الوقوف خلال هذه السنة لنشكر من كانوا في الصفوف الأمامية وتجندوا لحمايتنا، وعلى رأسهم الأطباء والممرضون والقوات المسلحة والأمن الذي كان يسهر على أمننا طيلة الفترة السابقة، ونرفع أكفنا لله تضرعا عسى أن تكون سنة 2021 بداية للأفراح والمسرات باقتراب فرج التلقيح، الذي نتمنى أن يعطي فعاليته ويرفع عنا هذا الوباء لنعود إلى حياتنا الطبيعية وإلى الملاعب والجمهور.