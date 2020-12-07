شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسعى للحصول على موافقة طارئة للقاح أسترازينيكا والان نبدء بالتفاصيل

قالت عدة تقارير في وسائل الإعلام الهندية نقلا عن وكالة برس تراست للأنباء أن معهد الأمصال بالهند والذي يعد أكبر منتج للقاحات في العالم من حيث الحجم طلب الحصول على ترخيص للاستخدام الطارئ في البلاد للقاح شركة أسترا زينيكا لكوفيد-19 .

وذكر تقرير الوكالة نقلاً عن مصادر رسمية إن الشركة تقدمت بطلب إلى المراقب العام للعقاقير في الهند مشيرة إلى الاحتياجات الطبية التي لم يتم تلبيتها بسبب الجائحة ولمصلحة الناس بشكل عام.

ولم يتسن الوصول لمعهد الأمصال للرد على طلب من رويترز للتعليق.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تقدم شركة فايزر للحصول على تصريح مماثل للقاح فيروس كورونا في الهند يوم السبت.